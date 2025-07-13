Також фіксують пуски КАБів.

Вночі Україну знову атакують запущені Російською Федерацією дрони-камікадзе типу "Shahed". Частина країни охоплена повітряною тривогою.

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Оновлено о 00:25: Нові групи російських БПЛА заходять в повітряний простір Донеччини, Дніпропетровщини, Сумщини і на схід Харківщини. Курс більшості груп - західний.

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Оновлено о 00:00: Повітряні сили інформують про пересування дронів:

нові групи на сході Харківщини, курс - західний;

в центральній частині та на заході Харківщини, курс - південно-західний/південно-східний;

на сході та на північному сході Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;

на сході та південному сході Полтавщини, курс - північно-західний;

в напрямку Чугуєва (Харківщина) з південного заходу;

в напрямку м.Миргорода з південного сходу.

Станом на 23:45 тривогу оголошено у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Командування Повітряних сил пише про пуски російських керованих авіаційних бомб на Донеччину.

Дронові удари по Україні

Нагадаємо, Російська Федерація лише збільшує масовані атаки безпілотників на Україну. Внаслідок ракетно-дронових ударів фіксують руйнування у різних регіонах, також окупанти систематично вбивають та калічать людей.

У ніч на 12 липня Росія випустила по Україні 597 ударних дронів та безпілотників-імітаторів, а також 26 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області.

Протягом наступної доби окупанти застосували 60 ударних "Шахедів" та імітатори різних типів. Командування Повітряних сил повідомило про влучання 20 дронів у п'яти локаціях.

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