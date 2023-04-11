Водночас міністр зауважив, що не може розголошувати деталі потоплення "Москви".

Україна готує нову атаку на російський флот у Чорному морі, подібну до потоплення крейсера "Москва".

"Ми можемо пропонувати їм (росіянам - УНІАН) ще черговий "сюрприз" на морі, чергову "бавовну", пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо на відповідний момент, щоб повторити цю історію ", - заявив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков.

Очільник Міноборони зауважив, що не розголошуватиме деталі потоплення крейсера "Москва" на прохання керівництва флоту.

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"Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я знайомий, але у нас є домовленість із командувачем українського флоту Олексієм Неїжпапою, завдяки його зусиллям та його команді це сталося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити", - сказав Резніков.

"Москва" пішла на дно

13 квітня 2022 року крейсер "Москва" був вражений двома ракетами берегового протикорабельного комплексу ВМСУ "РК-360МЦ" "Нептун". Наступного дня унаслідок пошкоджень і пожежі він нахилився на лівий борт і затонув.

Саме цей корабель українські прикордонники з острова Зміїний на початку повномасштабного вторгення послали у відомому напрямку, коли їм запропонували здатися.

"Москва" є найбільшим військовим кораблем, потопленим в результаті бою з часів Другої світової війни.

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