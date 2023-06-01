Раніше російський опозиційний політик Борис Недєждін закликав у 2024 року обрати нового президента для того, аби відновити нормальні відносини Росії з Європою.

Різка риторика власника групи "Вагнер" Євгена Пригожина могла заохотити російських опозиційних діячів почати порушувати заборонені теми і закликати до зміни Володимира Путіна на іншу людину на посаді президента Російської Федерації.

Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки, повідомило, що 27 травня 2023 року російський опозиційний політик Борис Недєждін в ефірі російського телеканалу "НТВ" закликав у 2024 року обрати нового президента для того, аби відновити нормальні відносини Росії з Європою.

Розвідка відзначає, що Надєждін є запеклим критиком війни Росії проти України з початку повномаштабного вторгнення, і що "це, досить імовірно, перший заклик змінити Путіна на російському державному каналі" з часу початку війни.

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"В останні 15 місяців Росія запровадила обмеження на свободу слова, яких не було з радянських часів. Однак, існує реалістична імовірність, що остання дошкульна критика з боку націоналістичних діячів, таких як власник групи "Вагнер" Євген Пригожин, заохотила опозиційних представників порушувати табуйовані теми", - повідомляє розвідка.

Заяви про відставку Путіна - що відомо

На федеральному каналі РФ відкрито закликали відправити диктатора Володимира Путіна у відставку, щоб налагодити відносини з Європою. Фрагмент ефіру з'явився у мережі. Під час однієї з пропагандистських програм експерт Борис Надєждін заявив, що Європа не товаришуватиме з путінською Росією. Для того, щоб налагодити відносини, необхідно змінити президента.

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