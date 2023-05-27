Експерт в ефірі федерального каналу заявив, що Європа інакше не помириться із Росією.

На федеральному каналі РФ відкрито закликали відправити диктатора Володимира Путіна у відставку, щоб налагодити відносини з Європою.

Фрагмент ефіру з'явився у мережі. Під час однієї з пропагандистських програм експерт Борис Надєждін заявив, що Європа не товаришуватиме з путінською Росією. Для того, щоб налагодити відносини, необхідно змінити президента.

"За нинішнього політичного режиму нам не "світить" повернутися до Європи. Треба змінити керівництво країни, яке припинить цю історію та вибудує нормальні взаємини з європейськими країнами, і все стане на свої місця. Наступного року вибори президента - треба вибрати когось іншого, і все", - сказав Надєждін під намагання ведучих заткнути йому рота.

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Хоч проблиски здорового глузду на росТБ з'являються, фейки для росіян не перестають придумувати фейки. За даними британської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль систематично використовував пропаганду як основний елемент своєї стратегії.

Нещодавно на російському ТБ один із "експертів" запропонував навчати в Росії "шотландських терористів". Перед цим туди припхався дід-Ванга з Донбасу. Відео з "пророком" одразу почали розганяти інфоресурси РФ.

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