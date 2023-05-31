За його словами, ці фото та відео він злив би сам, якби знав про їхнє існування.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин прокоментував відпочинок своїх дітей у Карелії під пісні про "еліту" у розпал бахмутської м'ясорубки.

Він підтвердив, що злиті у мережу фото та відео дійсно зроблені під час відпочинку його дітей у Карелії влітку 2022 року. Їх нібито викрав "спеціальний кіберпідрозділ міноборони РФ" з облікового запису одного з друзів сина Пригожина Павла.

"Так, дійсно, ця фотографія зроблена в Карелії, коли мій син у червні-липні 2022 року туди їздив зі своєю сестрою та друзями, і їли вони доширак, та й коріння варили. Ну, доширак, кому що не подобається? Які є претензії? Бахмутська м'ясорубка розпочалася 8 жовтня. Тому подивіться, ви на задньому фоні бачите жовте листя або сніг, що випав?", - прокоментував Пригожин.

Відео дня

За словами Пригожина, він нібито не знав про існування цих фото- та відеозаписів - "інакше злив би сам, для того щоб тицьнути мордою еліту, що зажерлася, що виявляється мій син доширак в Карелії їсть".

Відпочинок "елітних" дітей Пригожина

Сьогодні у мережу злили відео відпочинку дітей ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина - Павла та Вероніки - у розпал бахмутської м'ясорубки, яку влаштував їхній батько.

Нащадки терориста влаштували "патріотичну" вечірку із оригінальними "стравами". "Родзинкою" вечірки став доширак із викладеними на ньому майонезом літерами SVO (або ZVO) під пісню "А ты в деревне х*й соси".

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