Місцеві мешканці повідомляють про "приліт" в районі аеродрому.

Російське місто Приморсько-Ахтарськ перебуває під атакою БПЛА. Місцеві мешканці заявляють про "приліт" в районі аеродрому.

Приморсько-Ахтарські телеграм-канали пишуть, що над Краснодарським краєм РФ триває збиття БПЛА. Зазначалося, що відбувається "масований наліт" дронів.

"З 35 БПЛА, які летіли на Крим, щонайменше 22 пішли на Краснодарський край", – йдеться у повідомленні.

Глава Приморсько-Ахтарського муніципального округу Краснодарського краю Максим Бондаренко також підтвердив, що там працює ППО.

У мережі вже публікують кадри з Приморсько-Ахтарська, на яких чути проліт дронів, а також видно дим.

Подробиць про наслідки атаки наразі немає.

Атаки по Росії: інші новини

Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії із ЗСУ та іншими складовими Сил оборони у ніч на 5 лютого уразили нафтопереробний завод "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що сталося влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.

У Генштабі також додали, що цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

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