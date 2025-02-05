Російське місто Приморсько-Ахтарськ перебуває під атакою БПЛА. Місцеві мешканці заявляють про "приліт" в районі аеродрому.
Приморсько-Ахтарські телеграм-канали пишуть, що над Краснодарським краєм РФ триває збиття БПЛА. Зазначалося, що відбувається "масований наліт" дронів.
"З 35 БПЛА, які летіли на Крим, щонайменше 22 пішли на Краснодарський край", – йдеться у повідомленні.
Глава Приморсько-Ахтарського муніципального округу Краснодарського краю Максим Бондаренко також підтвердив, що там працює ППО.
У мережі вже публікують кадри з Приморсько-Ахтарська, на яких чути проліт дронів, а також видно дим.
Подробиць про наслідки атаки наразі немає.
Атаки по Росії: інші новини
Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії із ЗСУ та іншими складовими Сил оборони у ніч на 5 лютого уразили нафтопереробний завод "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Зазначається, що сталося влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.
У Генштабі також додали, що цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.