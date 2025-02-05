Завод позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензину і дизелю для російської окупаційної армії.

Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії із ЗСУ та іншими складовими Сил оборони, у ніч на 5 лютого уразили нафтопереробний завод "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за інформацією Генштабу, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу "Бук", що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі.

Удари по російських нафтобазах

Сили оборони України у ніч на 31 січня завдали ураження по нафтопереробному заводі (НПЗ) "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області РФ. У Генштабі зазначили, що цей НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів РФ та задіяний у забезпеченні окупаційної армії. Були зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу.

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