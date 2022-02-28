Український пілот на прізвисько "Привид Києва" знищив вже 15 ворожих літаків.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Facebook.

"Привид Києва - пілот МіГ-29 за перші 30 годин російського вторгнення в Україну здобув 6 повітряних перемог у небі над Києвом: збив 2 літаки Су-35, 2 літаки Су-25, по 1 літаку Су-27 і МіГ-29. Уже 15-й літак! Хто наш Герой?" - повідомив він.

За припущенням Міноборони, "Привидом Києва" може бути один із військових льотчиків запасу, які повернулися до лав ЗСУ після вторгнення Росії.

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