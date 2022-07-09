В результаті ракетних ударів руйнувань зазнали два будинки, серед постраждалих є 12-річна дитина.

Сьогодні вранці по центру Харкова російські загарбники випустили, ймовірно, балістичну ракету "Іскандер", в результаті руйнувань зазнали два будинки, серед постраждалих є 12-річна дитина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Армія Російської Федерації, порушуючи закони та звичаї війни, за попередніми даними, випустила по центру Харкова балістичну ракету "Іскандер". В результаті руйнувань зазнали два будинки. Внаслідок обстрілу постраждали мешканці міста та Харківської області, в тому числі 12-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті за вчинення даного злочину передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що зранку 9 липня окупанти завдали удару по одному з житлових районів Харкова. В результаті ворожої атаки було поранено четверо людей.

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