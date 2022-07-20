Зеленський прокоментував нічний обстріл Одещини / фото прокуратура Одеської області

Президент України Володимир Зеленський назвав російських військових ганчірками після вчорашнього обстрілу Одеської області.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Окупанти здійснили ракетний удар по селу в Одеській області – сім ракет "Калібр" проти звичайного села. Це недешеві і непрості ракети, Росія дуже пишалася ними", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що вони влучили у поле, ферму, що не працює, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей і будинок культури.

"Жодного військового сенсу. Це просто терор", - наголосив він.

Глава держави додав, що загиблих внаслідок цього удару немає, але шестеро місцевих жителів були травмовані, серед них 5-місячна дитина.

"Ось такі мішені в російських крилатих ракет. І якими тож треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирних селах і містах! Навіть риби й рапани в Чорному морі мають більше гідності, ніж офіцери російського флоту", - зазначив Зеленський.

Як писав УНІАН, вночі 19 липня росіяни атакували ракетами Одещину. 7 "Калібрів" влучили у ферму, приватні будинки та прибудинкові споруди, завдавши поранень шістьом мирним українцям.

Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022 Наслідків ракетних ударів росіян по Одеській області /  © фото УНІАН (Олександр Гіманов)
Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022© фото УНІАН (Олександр Гіманов)
Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022© фото УНІАН (Олександр Гіманов)
Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022© фото УНІАН (Олександр Гіманов)
Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022© фото УНІАН (Олександр Гіманов)
Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022© фото УНІАН (Олександр Гіманов)
Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022© фото УНІАН (Олександр Гіманов)
Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022© фото УНІАН (Олександр Гіманов)
Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022© фото УНІАН (Олександр Гіманов)
Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022© фото УНІАН (Олександр Гіманов)
Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022© фото УНІАН (Олександр Гіманов)
Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022© фото УНІАН (Олександр Гіманов)
Фото Опубліковано фото наслідків ракетних ударів росіян Одеської області 19 липня 19 липня 2022© фото УНІАН (Олександр Гіманов)

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