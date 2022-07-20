Президент України назвав російських військових ганчірками, які щодня дають нові приводи для визнання Росії країною-терористом.

Президент України Володимир Зеленський назвав російських військових ганчірками після вчорашнього обстрілу Одеської області.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Окупанти здійснили ракетний удар по селу в Одеській області – сім ракет "Калібр" проти звичайного села. Це недешеві і непрості ракети, Росія дуже пишалася ними", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що вони влучили у поле, ферму, що не працює, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей і будинок культури.

"Жодного військового сенсу. Це просто терор", - наголосив він.

Глава держави додав, що загиблих внаслідок цього удару немає, але шестеро місцевих жителів були травмовані, серед них 5-місячна дитина.

"Ось такі мішені в російських крилатих ракет. І якими тож треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирних селах і містах! Навіть риби й рапани в Чорному морі мають більше гідності, ніж офіцери російського флоту", - зазначив Зеленський.

Як писав УНІАН, вночі 19 липня росіяни атакували ракетами Одещину. 7 "Калібрів" влучили у ферму, приватні будинки та прибудинкові споруди, завдавши поранень шістьом мирним українцям.

Вас також можуть зацікавити новини: