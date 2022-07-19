Росія вважає, що саме ракети "Калібр" є механізмом військово-політичного тиску, зазначив спікер очільника Одеської обласної воєнної адміністрації.

Нічний ракетний удар по Одещині є продовженням сирійського сценарію тиску на державу.

Такою думкою в Telegram поділився спікер очільника Одеської обласної воєнної адміністрації Сергій Братчук.

Він акцентував на тому, що вночі ворог вдарив сімома ракетами "Калібр" по мирному селищу, внаслідок чого зруйновані домівки, Будинок культури, школа тощо.

"Ворог продовжує бити саме по мирних мешканнях. Ракети типу "Калібр" росіяни використали вперше у 2015 році. Тоді вони з Каспійського моря стріляли по Сирії. І с того часу Росія вважає, що саме ракети "Калібр" є таким механізмом тиску, військово-політичного тиску на ті чи інші країни. Скільки ж "Калібрів" ворог запустив по нашій державі та тисне морально, фізично, знищуючи інфраструктуру, але це - агонія", - написав Братчук.

Він вважає, що такі обстріли - агонія ворога, Україна обов’язково переможе, бо український народ є незломленим. Для перемоги кожен українець просто повинен чесно працювати, кожен на своєму місці.

Нагадаємо, вночі РФ здійснила масований ракетний удар по Одещині, постраждало 6 людей, серед яких дитина. Зокрема, 7 крилатих ракет типу "Калібр" випущені з акваторії Чорного моря. Одна збита силами протиповітряної оборони, 6 влучили по мирному селу.

Внаслідок влучення сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали, зокрема, ще кілька приватних садиб.

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