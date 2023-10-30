Військовим звʼязали руки, а потім вбили.

Армія РФ вчинила черговий злочин та всупереч законам війни влаштувала розстріл групи полонених Нацгвардійців.

Про це заявив український активіст та волонтер Сергій Стерненко. За його словами, за героїв України вже помстилися.

"На Токмацькому напрямку росіяни розстріляли групу наших військовополонених", - написав він.

Стерненко уточнив, відповідний злочин РФ вчинила кілька днів тому на Токмацькому напрямку: полоненим бійцям Нацгвардії звʼязали руки за спиною, а потім вбили, вказав волонтер.

"Судячи з шевронів, це були Нацгвардійці. За них помстилися дуже швидко. Частину вбивць вже ліквідовано", - заявив він.

РФ знущається з полонених військових, українців вразили дії ЧВК "Вагнер"

Не секрет, що Росія не дотримується законів війни під час бойових дій в Україні. Ще на початку 2023 року суспільство шокувала історія, як військові РФ розстріляли Олександра Мацієвського - українського снайпера "легенду", який перед смертю заявив окупантам в обличчя: "Слава Україні", й став частиною історії української незламності.

Весною 2023 року своїми спогадами про час, проведений в полоні РФ, вразив боєць ЗСУ Олександр Коваль. Він потрапив до рук "вагнерівців" пораненим. За словами Коваля, ворог не тільки вбивав, але і жорстоко знущався з полонених, відривав їм голови - деталі історії можна дізнатися тут.

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