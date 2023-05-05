"Вагнерівці" зізнавалися, що у них нема завдання "обнуляти" полонених фізично, а навпаки знищувати їх морально.

Український військовий Олександр Коваль шокував зізнаннями про полон у "вагнерівців". За його словами, полоненим українцям показували відрізані голови побратимів, насаджені на арматуру.

Як повідомив воїн в інтерв'ю "Донбас. Реалії", він потрапив у полон пораненим. Через травми чоловік "вимкнувся", а отямився вже в одному окопі з "вагнерівцями". Йому зав’язли очі, побили й доправили на командний пункт.

"Мені дуже пощастило. Того дня у них було нове розпорядження – дуже потрібні були полонені. А так – у полон брали лише офіцерів, решту – добивали", - згадує воїн.

Відео дня

"Вагнерівці" привезли його до тилового села. Там Олександра "спакували" та почали знищувати морально, показуючи відрубані голови, як вони говорили, українських солдатів, лякали розстрілом, влаштовували імітації.

Далі Олександра привезли в якесь село та спустили чи то у льох, чи то льодник.

"Купа будівельного сміття. Показують – свіжі, відрізані голови наших хлопців, насаджені на арматуру. Один каже: "Це Едик, а це – Валера. Вони хотіли, щоб все було за Женевськими конвенціями. Ти теж хочеш за конвенціями? Місце для третього є". Розповідав, що він робить з полоненими, як відриває голови. Справжній садист, маніяк. Я попрощався з життям, мені уже нічого не було страшно. Картинка стояла перед очима – покійна бабуся, братик, сонце, тепло, і я маленький", – розповідає військовий.

Далі Олександра перевезли в окуповане Первомайське. Там, у приміщенні колишньої взуттєвої фабрики, його разом з близько сотнею військовополонених утримували в тісних і вогких камерах. Спершу в кімнаті розмірами 8 на 8 метрів було 20 людей, потім – більш ніж 30. Спали на дерев’яних піддонах, вкрившись шматками дерматину.

"Вони самі казали, що в них немає завдання нас вбити, – пригадує військовий, – а є мета – зламати, морально, фізично", - зазначив воїн.

Нормального харчування та питної води не було. Посеред зими на полонених була тільки термобілизна. Замість туалету була баклажка. Щоранку приходила "робоча група", виносила. В "робочку" брали українських полонених, хто хотів. За це їм давали більше харчів та доступ до цигарок.

Воїн пригадав, що новобранців били, намагалися зламати фізично й морально, і повсякчас агітували переходити на бік Росії. Кількох українських військових розстріляли. Медична допомога була "специфічною".

"Був такий офіцер, позивний – Док. Він лікував, він же й катував. В одного нашого хлопця, Вані, йшов пісок з нирок, він дуже мучився. Ми попросили охоронця – прийти Дока. Через дні три він прийшов і дав таблеточку но-шпи. Мене Док допитував. Питав, що "цікавого" я знаю, де наша артилерія, де наші танчики, де штаб… Лупив... Щодня, навіть по кілька разів на день агітували: "Хто служити в російську армію? Бо всіх розстріляємо". Відповідали: "Ні, ми полонені, навоювалися". Були і розстріли. ССОшників наших, бувало, заведуть до нас в камеру – попрощатися. Через годину приходять: "Ну все, попрощався? Йдемо обнуляти". "Обнуляти" – це, по-їхньому, розстрілювати", - розповів воїн.

Вижити в полоні Олександру допомогла підтримка побратима, який був у полоні разом з ним. Звільнили бійця 14 грудня 2022 року разом ще з 63-ом бранцями – за обміном. Перший телефонний дзвінок він зробив – мамі.

Звірства окупантів

Російські окупанти - воєнні злочинці, які регулярно підтверджують цей статус. Все частіше загарбники хизуються звірячими злочинами проти українських полонених. У квітні у мережі почало ширитися відео страти українського військовополоненого: російські окупанти ножем відрізали голову ще живій людині.

В СБУ заявили, що "знайдуть російських нелюдів", які катували та відрізали голову українському військовому. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У березні Україну шокував розстріл українського військового, якого вбили після слів "Слава Україні!". З'ясувалося, що від рук окупантів загинув снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Влітку минулого року в мережі з'явилося відео звірячої страти українського військового окупантами. На опублікованих кадрах російський окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем.

Вас також можуть зацікавити новини: