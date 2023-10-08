Росія збільшує виробництво "шахедів" на своїй території. Про це сказав речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Якщо ми беремо дані, які дають нам розвідки, дані, про які говорять експерти, там є нарощення виробництва. Але без Ірану, навряд чи вони зможуть їх виготовляти. Якщо виробництво і налагоджене, якщо є якісь конвеєри зі складання тих же безпілотників "шахед", то запчастини залишаються запчастинами і їх треба десь брати. Очевидно, що вони будуть використовувати Іран і надалі, щоб отримувати технології, які не можуть виготовляти самі", - зазначив Ігнат.
При цьому він додав, що на сьогодні вже встановлені країни, які виготовляють комплектуючі для БПЛА і ймовірні шляхи їх постачання до Ірану, а потім до Росії.
Він зазначив, що ворог зараз може застосовувати 20-30 цих БПЛА одночасно, а іноді й більше. "Тому Росія, мабуть, захоче збільшити кількість "шахедів, але чи вдасться їй це побачимо", - сказав він.
При цьому Ігнат нагадав, що у вересні ворог застосував рекордну кількість БПЛА – близько 500 штук для ударів по Україні.
Як РФ використовує "шахеди"
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що Росія може запускати в середньому до 30 Shahed-136 для одночасної атаки по Україні . За його словами, місяць жовтень стане показовим, щоб зробити висновки чи можна говорити про нарощування виробництва "шахедів" Росією або, можливо, йдеться про літнє накопичення, яке і дозволило реалізувати вересневий рекорд запуску "шахедів" по Україні.