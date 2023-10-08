Росія повністю самостійно не може виготовляти дрони, оскільки потребує запчастин для них.

Росія збільшує виробництво "шахедів" на своїй території. Про це сказав речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Якщо ми беремо дані, які дають нам розвідки, дані, про які говорять експерти, там є нарощення виробництва. Але без Ірану, навряд чи вони зможуть їх виготовляти. Якщо виробництво і налагоджене, якщо є якісь конвеєри зі складання тих же безпілотників "шахед", то запчастини залишаються запчастинами і їх треба десь брати. Очевидно, що вони будуть використовувати Іран і надалі, щоб отримувати технології, які не можуть виготовляти самі", - зазначив Ігнат.

При цьому він додав, що на сьогодні вже встановлені країни, які виготовляють комплектуючі для БПЛА і ймовірні шляхи їх постачання до Ірану, а потім до Росії.

Відео дня

Він зазначив, що ворог зараз може застосовувати 20-30 цих БПЛА одночасно, а іноді й більше. "Тому Росія, мабуть, захоче збільшити кількість "шахедів, але чи вдасться їй це побачимо", - сказав він.

При цьому Ігнат нагадав, що у вересні ворог застосував рекордну кількість БПЛА – близько 500 штук для ударів по Україні.

Як РФ використовує "шахеди"

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що Росія може запускати в середньому до 30 Shahed-136 для одночасної атаки по Україні . За його словами, місяць жовтень стане показовим, щоб зробити висновки чи можна говорити про нарощування виробництва "шахедів" Росією або, можливо, йдеться про літнє накопичення, яке і дозволило реалізувати вересневий рекорд запуску "шахедів" по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: