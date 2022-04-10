Карта під назвою Where do orcs come from? ("Звідки приходять орки?") створена за допомогою сервісу Google Maps.

Створено онлайн-карту з адресами російських "військових", причетних трагічних подій в окупованій Бучі. Вони вбивали і гвалтували, знущалися і катували людей.

Про це повідомило Управління державної охорони України.

Як зазначається, карта під назвою Where do orcs come from? ("Звідки приходять орки?") створена за допомогою сервісу Google Maps.

Її автори з Естонії використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів військових, а не прописки чи фактичного місця проживання. Таку інформацію на сайті ГУР МО розмістили про військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригад 35-ї армії.

Карту ви знайдете тут.

Звірства росіян у Бучі

Як повідомляв УНІАН, ввечері 2 квітня з'явилася інформація від Генштабу про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів. Відступаючи, вони мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки населеного пункту.

Згодом на вулицях міста виявили тіла вбитих мирних мешканців зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати гвалтували, знущалися й катували людей.