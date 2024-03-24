Всього українські сили ППО збили 43 повітряні цілі в ніч на неділю.

В ніч на 24 березня російські окупанти здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні. Сили ППО збили 43 повітряні цілі.

Як повідомляє Командування Повітряних сил, окупанти атакували Україну 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс, РФ) та 28-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, РФ, мис Чауда, Крим).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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"В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей", - йдеться у повідомленні.

Ракетна атака на Україну 24 березня

В ніч проти 24 березня 2024 року російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог здійснив пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Внаслідок третього масованого ракетного удару по Україні за останні чотири доби постраждав Київ. За даними місцевої влади, у Києві обійшлось без постраждалих та руйнувань. Зафіксували падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району. На місці працюють екстрені служби.

Також впали уламки у Шевченківському районі на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку, але загоряння не сталось.

Також відомо, що російські окупанти запустили по Львівській області близько 20 ракет та 7 "шахедів". Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

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