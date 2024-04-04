В Росії розуміють, що не зможуть захистити міста наявними силами ППО.

Росія боїться нових українських ударів після влучань по заводу дронів в Татарстані, причетність до яких визнали спецслужби України.

Йдеться про атаку, яку реалізував Київ по критичному об'єкту ворога 2 квітня. Стривоженість та панічні заяви чиновників РФ оцінив американський Інститут вивчення війни ISW.

Там наводять реакцію глави Республіки Татарстан Рустама Мінніханова. Останній закликав росіян прокинутися та не чекати, доки їхні міста захистить ППО. Чиновник визнав, що енергооб'єкти РФ - це найвразливіша ланка.

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В ISW вважають, що подібні публічні виступи можна трактувати наступним чином: занепокоєння РФ після ударів 2 квітня зростає, адже там розуміють нездатність Міністерства оборони Росії захистити міста і критично важливі об'єкти інфраструктури від ударів БПЛА.

Також аналітики згадують, що російські військові джерела нещодавно заявили пресі про формування мобільних вогневих груп для протидії дронам.

"Це вказує на те, що Росія може бути не в змозі розгорнути звичайні системи протиповітряної оборони для захисту всіх критично важливих об'єктів. За оцінкою ISW, удари, завдані Україною 2 квітня по цілях у Татарстані, ймовірно, являють собою значний злам у здатності завдавати ударів на великі відстані - сягати дальніх тилових районів Росії", - оцінив ISW.

Удар по Татарстану 2 квітня - головне про подію

Масштабна атака українських дронів по Татарстану припала на ніч 2 квітня. Метою небезпечних "пташок" став ряд об'єктів. Зокрема, нафтопереробний завод "Танеко" у місті Єлабуга, а також завод зі збірки "Герань-2" (російських аналогів дронів "Шахед").

Тоді в ISW назвали подібну атаку одним з найглибших ударів по тилу РФ. З цією думкою погодився Reuters. Видання писало, що український дрон пролетів щонайменше 1300 кілометрів від лінії боєзіткнення.

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