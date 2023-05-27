Ротація буде тривати в декілька етапів, адже росіяни намагатимуться втримати фланги в околицях міста.

На Бахмутському напрямку спостерігається зменшення динаміки активності ворога, а заява голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про вихід найманців з Бахмуту, сухою мовою, є "латентною капітуляцією".

Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Ці заяви Пригожина, сухою мовою, це латентна капітуляція його угрупування. Безперечно в них йде внутрішньовидова боротьба напередодні великих, як мені здається, подій в самій Росії", - повідомив він.

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Череватий підкреслив, що сьогодні Пригожин намагається зберегти залишки своєї ПВК, оскільки він розуміє, що декілька тижнів на Бахмутському напрямку можуть припинити існування його організації.

"Доволі кумедно звучали заявив про те, що він "1-а армія світу". В тій же Сирії, коли вагнерівці стикались не з беззахисними сирійцями, а Збройними силами США й коли їх великий підрозділ за годину знищили так, що вони не могли декілька місяців прийти в себе… Ми прогнозували понад 2 місяців тому, що якщо збережеться така динаміка втрат й ворог не зможе знайти джерело поповнення особового складу - він буде розбитий, що зараз і є", - відзначив Череватий.

"Вагнер" виходить з Бахмута - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, розпочав вивід своїх найманців з-під Бахмута для передачі контролю позицій кадровим військам російської армії.

Відповідна ротація буде тривати в декілька етапів, адже росіяни намагатимуться втримати фланги в околицях міста.

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