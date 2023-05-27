Українські воїни можуть розпочати нову фазу операцій на цьому напрямку.

На Бахмутському напрямку спостерігається зниження темпів російських наступальних операцій. Ймовірно, Сили оборони розпочнуть нову фазу операцій та ускладнять заплановану передачу позицій "Вагнера" російським підрозділам у Бахмуті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що українські сили провели успішні контратаки в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Один з воєнкорів РФ стверджує, що українські контратаки в районі Оріхово-Василівки змусили підрозділи ПВК "Ветеран" відступити на кілометр від займаних позицій у цьому районі.

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Крім того, інші російські воєнкори заявляють, що ЗСУ захопили висотні позиції вздовж траси Е40 (Бахмут – Слов'янськ) поблизу Оріхово-Василівки.

Є дані про те, що українські воїни просунулися в напрямку Кліщіївки і перетнули канал Сіверський Донець. Аналітики припускають, що ЗСУ мають намір оточити цей населений пункт і змусити російські війська відступити. Втім, геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 травня, вказують на те, що російські сили, ймовірно, відновили обмежені позиції на захід від Кліщіївки.

Аналітики припускають, що російським військам може бути складно замінити "Вагнер" в Бахмуті, зокрема, через успішні обмежені та локалізовані українські контратаки.

"Зниження темпів російських наступальних операцій в районі Бахмута і повідомлення про проведення операції з надання допомоги на місці, ймовірно, надалі нададуть українським силам в цьому районі ініціативу для початку нової фази операцій навколо міста, якщо вони того побажають", – зазначають аналітики.

"Вагнер" виходить з Бахмута

20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці "захопили" Бахмут та оголосив, що з 25 травня його найманці нібито почнуть виходити з міста.

У цей день відео із процесом нібито початку виведення "вагнерівців" опублікувала прес-служба Пригожина. На кадрах він позує поруч з людьми у військовій формі та заявляє: "Виходимо у тилові районі... До 1 червня усі зберемося, (позиції - УНІАН) передамо військовим".

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