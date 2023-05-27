На Бахмутському напрямку спостерігається зниження темпів російських наступальних операцій. Ймовірно, Сили оборони розпочнуть нову фазу операцій та ускладнять заплановану передачу позицій "Вагнера" російським підрозділам у Бахмуті.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що українські сили провели успішні контратаки в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
Один з воєнкорів РФ стверджує, що українські контратаки в районі Оріхово-Василівки змусили підрозділи ПВК "Ветеран" відступити на кілометр від займаних позицій у цьому районі.
Крім того, інші російські воєнкори заявляють, що ЗСУ захопили висотні позиції вздовж траси Е40 (Бахмут – Слов'янськ) поблизу Оріхово-Василівки.
Є дані про те, що українські воїни просунулися в напрямку Кліщіївки і перетнули канал Сіверський Донець. Аналітики припускають, що ЗСУ мають намір оточити цей населений пункт і змусити російські війська відступити. Втім, геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 травня, вказують на те, що російські сили, ймовірно, відновили обмежені позиції на захід від Кліщіївки.
Аналітики припускають, що російським військам може бути складно замінити "Вагнер" в Бахмуті, зокрема, через успішні обмежені та локалізовані українські контратаки.
"Зниження темпів російських наступальних операцій в районі Бахмута і повідомлення про проведення операції з надання допомоги на місці, ймовірно, надалі нададуть українським силам в цьому районі ініціативу для початку нової фази операцій навколо міста, якщо вони того побажають", – зазначають аналітики.
"Вагнер" виходить з Бахмута
20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці "захопили" Бахмут та оголосив, що з 25 травня його найманці нібито почнуть виходити з міста.
У цей день відео із процесом нібито початку виведення "вагнерівців" опублікувала прес-служба Пригожина. На кадрах він позує поруч з людьми у військовій формі та заявляє: "Виходимо у тилові районі... До 1 червня усі зберемося, (позиції - УНІАН) передамо військовим".