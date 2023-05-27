В Міноборони Британії кажуть, що ротація "вагнерівців", ймовірно, триватиме контрольованими етапами.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, розпочав вивід своїх найманців з-під Бахмута для передачі контролю позицій кадровим військам російської армії.

Відповідна ротація буде тривати в декілька етапів, адже росіяни намагатимуться втримати фланги в околицях міста, повідомляє британська розвідка.

Для посилення флангів Бахмута в останні тижні туди передислокували частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії. Ймовірно, їх перекинули з району Сватове-Кремінна.

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"Українські сили зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута станом на 16 травня 2023 року. Ймовірно, ротація сил "Вагнер" триватиме контрольованими етапами, щоб запобігти обвалу контролю на околицях біля Бахмута", - йдеться в повідомленні.

На думку британської розвідки, найманців Пригожина Міноборони РФ планує використати для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення сил, попри очевидну ворожнечу з засновником ПВК "Вагнер".

Раніше Пригожин анонсував, що з 25 травня планує вивести всіх "вагнерівці" з Бахмута до 1 червня. Наразі відхід найманців з частини позицій навколо міста також підтверджує Міністерство оборони України, акцентує відомство.

Британська розвідка зазначає, що станом на 24 травня 2023 року сили так званої "ДНР", ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати розмінування.

ЗСУ можуть зірвати заміну "Вагнера" у Бахмуті

Нагадаємо, що на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни ISW, ЗСУ можуть розпочати нову спецоперацію в Бахмуті та завадити ротації "вагнерівців" з кадровими військами Міноборони РФ.

Кажуть, що через успішні локалізовані атаки української армії, зокрема поблизу Оріхово-Василівки (там зайняли висоти) та Кліщіївки, значно ускладнять анонсовану "заміну" сил з боку Пригожина.

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