Вона констатувала, що Росія була активнішою минулої зими в морі.

Станом на 17 грудня ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях немає, вони вже декілька тижнів не виходили на бойове чергування.

Російський флот у Чорному та Азовському морі був активнішим минулої зими в морі. Ймовірно, росіяни очікують посилення морозів. Про це заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Минулого грудня вони були трохи активніші в морі. Вони можуть просто накопичувати цей потенціал і використовувати їх навіть з тієї відстані, на яку вони зараз відтиснуті. Бо ракети типу "Калібр" із морського базування можуть стартувати на відстань 2,5 тисячі кілометрів. Тобто, покриваючи всю територію України. Але поки що на бойовому чергуванні ми їх не спостерігаємо. Цілком ймовірно, що вони очікують посилення морозів", - повідомила речниця.

За її словами, в Азовському морі фактично чергує один корабель, який викриває надводну обстановку.

"У Чорному морі це, як правило, патрулювання уздовж узбережжя. При чому досить суттєво ворожі кораблі притиснуті саме до історичної Росії, до тих берегів, тяжіють до Новоросійська. У зону, яку вони раніше патрулювали, північніше, західніше, вони не наважуються виходити", - сказала Гуменюк.

Вона також відмітила, що станом на 17 грудня ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях не спостерігається вже протягом кількох тижнів.

"Але, нагадаю, що вони споряджені, готові й, знаходячись у пунктах базування, можуть бути застосовані. Ворог таку практику вже проводив", - додала Гуменюк.

Армія РФ використовує свої нові ракетоносії як ППО

13 грудня стало відомо, що російська армія зараз використовує свої нові ракетоносії як ППО. Росіяни тримають свої нові кораблі біля Новоросійська та використовують їх більше як прикриття від можливих ударів українських ракет.

За словами речника командування ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, головним чином флот РФ поповнюється шляхом виробництва у Татарстані. Там ворог модернізує під системи ППО ракетні кораблі класу "Каракурт".

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