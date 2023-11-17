Стало відомо, що ЗСУ вдалося знищити ще один "Сонцепьок".

Після кількаденної паузи у Чорному морі з’явився ракетоносій окупантів. Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, наразі на Херсонському напрямку залишається напруженою.

Російські загарбники після паузи вивели у Чорне море ракетоносій, споряджений 8 крилатими ракетами "Калібр". Разом з ним на чергуванні ще один корабель, також одна бойова одиниця – в Азовському морі.

Протягом доби (з 7:00 до 7:00) противник завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 22 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Також завдано чотири удари FPV-дронами та скинуто з БпЛА інших модифікацій 6 осколкових боєприпасів по населених пунктах Кізомис, Антонівка, Золота Балка. Пошкоджено будинок.

Відео дня

"За минулу добу ворог здійснив 4 обстріли населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини. Гатили по Херсону, Білозірці, Очакову. Внаслідок обстрілів загинуло 3 цивільних, 15 цивільних поранено, пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, магазини, кафе, адміністративні будівлі, до десятка автомобілів, АЗС та газогін", - розповіли у Силах оборони.

Під час нічної дронової атаки знищено два БпЛА "Shahed-131/136" під час прольоту Миколаївщиною та Одещиною.

Окрім того, наразі підтверджено, що за минулу добу ліквідовано 14 окупантів. Знищено БТР 80/82А, чотири гармати, одну одиниця автомобільної техніки та важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, сьогодні у ЗСУ підтвердили, що українським захисникам вдалося закріпитися на лівому березі Дніпра. У результаті заздалегідь спланованих заходів, проведено низку успішних дій на лівобережжі, на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Також стало відомо, що в ході боїв російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Вас також можуть зацікавити новини: