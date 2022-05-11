Загроза ракетних ударів з Чорного моря зберігається.

В Одеській області зенітники збили ворожу ракету.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"По Одеській області завдано чергового ракетного удару. З ворожого літака випущена крилата ракета, яка над морем влучно збита силами ППО", - сказано в повідомленні.

У соцмережах місцеві жителі повідомляють, що чули звук вибуху і бачили чорний дим. Також вибух було чути і в деяких районах Одеси.

В денному зведенні ОК "Південь" відзначається, що в Одеській області тривають контрдиверсійні заходи з метою "захисту цивільних осіб, військових і цивільних об'єктів від нападу; виявлення і знешкодження диверсійних груп РФ; відпрацювання інших завдань".

"Корабельне угруповання ворога продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокувати судноплавство і погрожувати ракетними ударами з моря. Також високою залишається ймовірність атак стратегічною авіацією", - повідомили в командуванні.

У прикордонних з Придністров'ям районах обстановка стабільна і контрольована.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 травня російські окупанти вчетверте потрапили ракетою в міст через Дністровський лиман в Одеській області.

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