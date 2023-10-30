Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків та пʼятеро жінок.

Окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні, наразі відомо про сімох постраждалих пасажирів. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його інформацією, сьогодні після 14:00 російська армія атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

"У Дніпровському районі під обстріл потрапило маршрутне таксі, яке належить комунальному підприємству міста. За попереднім повідомленням, поранення отримали семеро людей", - зазначив він.

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За даними очільника Херсонської обласної ОВА Олександра Прокудіна, наразі відомо, що внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків та пʼятеро жінок. Зокрема, 36-річна жінка перебуває у тяжкому стані, а 69-річну жительку госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості.

Зараз усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

Сьогоднішні обстріли окупантами півдня України – що відомо

Сьогодні рано вранці окупанти завдали удару по Новобериславу на Херсонщині – на село скинули чотири керовані авіабомби, що привело до пошкодження оселі та господарчі будівлі. Також під вогнем загарбників було Козацьке – поранення отримала 86-річна жінка, її госпіталізовано.

Окрім того, окупанти шість разів з авіації вдарили по двох населених пунктах Бериславського району.

Також сьогодні вранці російська армія завдала удару балістичними ракетами по судноремонтному заводу на Одещині. Поранення отримали кілька робітників. Зокрема, до лікарні було доставлено чоловіка та жінку у стані середньої тяжкості. У Силах оборони півдня України повідомили, що ворог застосував ракети "Іскандер-М".

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