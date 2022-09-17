Костянтинівка доволі віддалена від лінії фронту, однак росіяни регулярно завдають ударів по місту.

Внаслідок обстрілу окупантами Костянтинівки на Донеччині поранено 5 осіб, серед них дитина.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"5 поранених — наслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки. Серед поранених — одна дитина. Костянтинівка доволі віддалена від лінії фронту, однак росіяни регулярно завдають ударів по місту", - заявив він.

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За словами Кириленка, усі цивільні мають покинути область — особливо сім'ї з дітьми, літні люди та особи з інвалідністю.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури.

15 вересня мер Олександр Вілкул повідомив, що російські окупанти знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу. За його словами, цього разу ворог влучив ракетою у промислове підприємство, там є "серйозні руйнування".

Удень 16 вересня 2022 Російська Федерація знову завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі, зруйновано гідротехнічні споруди.

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