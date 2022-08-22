Усього від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили близько 600 закладів освіти в області.

У ніч на 22 липня російські окупанти на Донеччині зруйнували ще один заклад освіти – цього разу ціллю противника стала Костянтинівська школа №17.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Усього від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже близько 600 закладів освіти лише на Донеччині, у тому числі – 263 школи.

Усі російські злочини на нашій землі ретельно документуємо. За все будуть відповідати – наголосив очільник.

Росіяни продовжують вбивати мирних українців

За минулу добу російські окупанти вбили двох мирних жителів Донеччини: у Георгіївці та Костянтинівці.

За даними Кириленка, від початку повномасштабного вторгнення РФ внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 757 цивільних, поранено ще 1943. При цьому наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої. Зокрема, найгарячіші точки фронту на цьому напрямку - без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок.

Як відзначали у звіті ISW, окупанти намагаються відвернути українські сили від контратак на півдні, атакуючи райони Бахмута і Сіверська в Донецькій області.

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