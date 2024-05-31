За даними аналітиків, окупанти просуваються в районі трьох населених пунктів.

Російсько-українська війна триває й окупанти мають просування на трьох напрямках, повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Новопокровського, Роботиного та в Часовому Яру", – йдеться в повідомлені DeepState.

Якщо орієнтуватися по мапі, то в районі Роботиного Запорізької області російські окупанти взяли під контроль частину сільської забудови, яка раніше була у "сірій зоні".

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У напрямку Новопокровського Донецької області російські війська також окупували частину території, яка належала до "сірої зони", просуваючись у бік населеного пункту.

В районі Часового Яру Донецької області загарбники розширили частину сірої зони на східних околицях міста, а також мають просування неподалік від міста.

Російсько-українська війна триває: важливі новини

За інформацією від аналітиків з Інституту вивчення війни, російські окупанти планують розпочати другу фазу атаки на Харківщині. Для цього вони підтягують у цей район додаткові резерви.

Крім того, російські окупанти в ніч на 31 травня атакували Київ ракетою "Іскандер-К". Внаслідок атаки, виникла пожежа, і пошкоджень зазнали, зокрема, шість легкових машин та складське приміщення.

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