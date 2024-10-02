На місці "прильоту" працюють профільні служби, зазначив мер Харкова.

Російські окупанти у середу рано вранці, 2 жовтня, запустили керовану авіаційну бомбу по Київському району Харкова.

В обласному центрі пролунав вибух, про це о 4.23 повідомив мер Ігор Терехов. Пізніше - о 5.12, чиновник уточнив, що є "приліт" КАБу:

"...пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки".

За відомостями мера, на місці "прильоту" працюють профільні служби, продовжується обстеження. "На щастя, жертв немає", - додав очільник міста.

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Російські окупанти вже багато разів обстрілювали Харків з різного озброєння, у тому числі запускали по місту ракети різних типів та дрони-камікадзе. Росіяни вперше вдарили по обласному центру КАБами наприкінці березня. Унаслідок ворожих ударів є багато постраждалих, жертв та руйнувань.

Зокрема, 24 вересня супротивники запустили авіабомби по чотирьох районах міста, та влучили у дві житлові багатоповерхівки. Влучання зафіксовані у Салтівському та Київському районах. Унаслідок атаки загинули три особи, а також є десятки постраждалих. Зокрема, постраждали 17-річна дівчина та 87-річна жінка.

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