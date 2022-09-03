Зловмисники раніше судимі, використовували підроблені автономери та змінювали зовнішність за допомогою перуки.

На Чернігівщині поліція затримала трьох чоловіків, які вкрали з автівки власника ювелірного магазину товару на 3 мільйони гривень.

Про це повідомила Національна поліція України

"До поліції звернувся 69-річний мешканець Чернігова, який є власником ювелірного магазину. Чоловік повідомив, що перевозив у багажнику свого авто ювелірні вироби загальною вагою близько 10 кг та готівку в різній валюті загальною сумою близько 3 млн грн. Зупинившись біля супермаркету, чоловік залишив автівку на парковці. А коли за кілька хвилин повернувся, то гроші та ювелірні вироби з легковика зникли", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці встановили, що до злочину причетні раніше судимі троє чоловіків.

"Фігуранти використовували підроблені автомобільні номери та змінювали зовнішність за допомогою перуки. За підтримки колег з Києва та Київської області поліцейські встановили місця, куди ті почали збувати ювелірні вироби", - сказано в повідомленні.

Чоловіків затримали, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Їм інкримінують злочин, передбачений частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою). Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Раніше правоохоронці з’ясували, що в Одесі кримчанин кілька разів обкрадав житло жінки, у якої раніше безплатно жив.

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