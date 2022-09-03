Стан більшості поранених у Зеленодольську лікарі оцінюють як тяжкий.

В результаті російських обстрілів на Дніпропетровщині загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Зеленодольську росіяни вбили 9-річного хлопчика… Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів". Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість - важкі…", - зазначив він.

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За словами Резніченка, у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП, а у Великій Костромці внаслідок обстрілів пошкоджені будинки.

"Ураганами" цілити у дітей… Бракує слів… Розплата прийде…", - наголосив голова ОВА.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 2 вересня ворог вдарив із "Градів" по Дніпропетровщині, поранено чоловіка. Він намагався врятуватися від обстрілів - їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною. Від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади.

Резніченко розповів, що під обстріл потрапило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад 2000 людей, без води - майже 5000. На місці уже працюють аварійні бригади.

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