Нині головна надія для української армії - це надходження нового озброєння

Після прориву фронту на Донеччині російські війська захопили ще одне село Новобахмутівка. Тим часом, українські військові відчайдушно намагаються стабілізувати фронт, але вдається їм це лише частково, пише військовий оглядач BILD Юліан Репке.

За його словами, нині головна надія для української армії - це надходження нового озброєння, зокрема, боєприпасів для західної високоточної зброї. Так, у Польщі десятки бронетранспортерів Бредлі чекають на стоянці перевезення через кордон.

"Після рішення про надання допомоги Києву в Конгресі США Україна почала використовувати значно більше ракет М30 для знищення російських систем залпового вогню та зенітних систем на відстані до 80 кілометрів за лінією фронту. Швидше за все, це говорить про те, що ЗСУ обіцяно сотні нових ракет у найближчі кілька днів", - вважає експерт.

Він вказує, що паралельно з цим українська армія завдає масованих ударів по російській нафтовій промисловості - особливо постраждала Смоленська область, де після атаки дронів спалахнула нафтобаза "Роснефти" та насосна станція.

"Ще один український БПЛА врізався у нафтобазу у Воронезькій області. Крім того, постраждав тракторний завод у Липецьку, який виготовляє важливі комплектуючі для військової бронетехніки ЗС РФ", - нагадує Репке.

Війна в Україні - останні новини

Українські захисники влучили по понад трьох десятках одиниць озброєння та військової техніки на південному фронті. На двох напрямках – Херсонському та Оріховському – окупаційна російська армія за минулу добу втратила ще понад сотню солдатів, але не полишає намірів вибити ЗСУ з позицій.

Водночас за даними українських військових, спостерігалось певне зменшення кількості безпілотних розвідників.

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