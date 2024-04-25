РФ постійно використовує артилерію під Часовим Яром.

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції Сил оборони в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області, повідомив очільник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков.

"Вони не можуть оточити Часів Яр з флангів, тому намагаються штурмувати його в лоб. Їм дуже заважає Кліщіївка та Андріївка, тут ми можемо спостерігати їхні штурми. Вони намагаються давити на тих напрямках, які вони вважають для себе пріоритетними та вважають їх найбільш успішними для себе", – сказав Калашніков.

За його словами, російські війська значно збільшили кількість використання керованих авіабомб на цьому напрямку.

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"На сьогодні вони використовують близько 30-40 КАБів на добу. Вони почали частіше підіймати в повітря літаки й за 50-60 кілометрів скидають цю КАБ і вона вже плануючи летить на наші позиції", – пояснив Калашніков.

Речник 26 артилерійської бригади також зазначив, що ворог збільшив кількість використання механізованої складової в районі Часового Яру.

"Сьогодні штурмові дії здійснюються при підтримці важкої техніки, танків. А також, піхота доставляється до місця десантування на БМП, яка своєю чергою або їде за новою партією, або залишається на полії бої і підтримує піхоту вогнем. Артилерія також працює постійно, навіть якщо не здійснюються штурмові дії", – зазначив Калашніков.

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Сили оборони продовжують ефективно знищувати окупантів. Так, протягом минулої доби було знешкоджено понад тисячу окупантів, 13 танків та 1 РСЗВ.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, ракети ATACMS в руках ЗСУ можуть послабити логістику російських окупантів, а також розбити аеродроми і військові склади на території РФ. Але Київ має використовувати їх у тандемі зі своїми наступальними операціями.

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