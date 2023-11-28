За поранення жінка-доброволець отримує від 1 до 3 млн рублів, а у разі смерті близькі отримають 5 млн рублів.

Батальйон російських найманців "Еспаньола", який входить у ПВК "Редут", наймає жінок на війну у штурмові загони.

Як повідомляє видання "Важные истории", найманці пропонують жінкам "реалізуватись" у снайперській справі, медицині, зв′язку, у з′єднаннях штурмовиків, підрозділах РЕБ, РЕР і БПЛА.

Журналістка видання під виглядом "кандидатки" дізналася про умови, які пропонуються у військовому формуванні. Перший контракт оформлюється на півроку, з яких навчання триває від одного до двох місяців. Оплата 110 - 120 тисяч рублів.

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Потім жінку відправляють у зону бойових дій, а її зарплата зросте вдвічі. сума виплати збільшується у 2 рази. Під час підписання першого контракту передбачена одноразова виплата в 50 тис.

За поранення жінка-доброволець отримує від 1 до 3 млн рублів, а у разі смерті близькі отримають 5 млн рублів. Другий контракт оформлюється на 3 місяці і обговорюється індивідуально.

Що відомо про ПВК "Редут"

ПВК "Редут" заснована колишніми десантниками і офіцерами військової розвідки.

Раніше Юсов заявив, що ніяких ПВК на території Російської федерації немає. За його словами, всі ці умовні приватні військові компанії насправді є невід'ємними складовими спецслужб держави-агресора або в цілому військових структур. Що стосується воєнних злочинів, як наголосив Юсов, не вдасться перекидати відповідальність на якісь умовні ПВК.

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