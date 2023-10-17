Це певною мірою гібридний інструмент, який дозволяє уникати відвертої статистики по втратах та дозволяє продовжувати мобілізаційні заходи.

Представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, чому Росія використовує ПВК "Редут" у війні проти України.

Про це він заявив в ефірі телемарафону. За його словами, наявність ПВК "Редут" дозволяє Кремлю продовжувати набір, рекрутинг і мобілізаційні заходи.

"Насамперед, варто нагадати, що в Росії немає ніяких приватних військових компаній. Так, вони так називаються і використовують такі назви, але це все структури, які напряму підпорядковані і пов'язані з російськими спецслужбами, з Міністерством оборони, так званим, з іншими силовими структурами, які виконують вказівки режиму Путіна і отримують фінансування з офіційних та неофіційних бюджетних джерел Російської Федерації. Власне, Путін, коментуючи діяльність ПВК "Вагнер", зізнався і на весь світ поінформував, що вона функціонувала за рахунок бюджетних коштів Російської Федерації. Така ж сама ситуація і з "Редутом", - заявив Юсов.

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Він зазначив, що в даному контексті це певною мірою гібридний інструмент, який дозволяє уникати відвертої статистики по втратах.

"Знову ж таки, не збурюючи зайвий раз суспільні настрої, чого боїться влада. Це дозволяє в тому числі для кремлівських ватажків, власне, вирішувати питання з потенційно небезпечними, ненадійними, незгодними елементами. Ну, зрештою історія ПВК "Вагнер" теж достатньо красномовна. І з цієї точки зору, так, і ПВК "Редут", безумовно, це найманці, загарбники, вбивці, часто з досвідом. На керівних посадах там люди з тривалим досвідом, які набирають зараз в'язнів і не тільки. Але за масштабом своїм, звичайно, це менш масштабний проект, ніж був ПВК "Вагнер" часів Пригожина", - сказав Юсов.

Також представник української розвідки розповів, що Росія використовує найманців у складі ПВК "Редут" для активізації штурмових дій в Україні.

"В тому числі і найманці, яких рекрутували із місць обмеження волі, задіяні зараз в активізації штурмових дій з боку окупантів на окремих ділянках фронту", - зауважив Юсов.

Що відомо про ПВК "Редут"

ПВК "Редут" заснована колишніми десантниками і офіцерами військової розвідки.

Раніше Юсов заявив, що ніяких ПВК на території Російської федерації немає. За його словами, всі ці умовні приватні військові компанії насправді є невід'ємними складовими спецслужб держави-агресора або в цілому військових структур. Що стосується воєнних злочинів, як наголосив Юсов, не вдасться перекидати відповідальність на якісь умовні ПВК.

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