Юсов наголосив, що це послаблює можливості російського підрозділу.

Приватних військових компаній в Росії не існує, вони є невід'ємними складовими спецслужб держави-агресора. Про це заявив представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ніяких ПВК на території Російської федерації немає. Як і раніше повідомлялося, всі ці умовні приватні військові компанії насправді є невід'ємними складовими спецслужб держави-агресора або в цілому військових структур. Що стосується воєнних злочинів, не вдасться перекидати відповідальність на якісь умовні ПВК. Ніяких ПВК там не існує, це все відповідальність держави РФ", - сказав Юсов.

Також він прокоментував викриття журналістами близько сотні бійців і командирів так званої приватної військової компанії "Редут". За словами Юсова, викриття особистих даних, переліку, списків людей, які задіяні в цій злочинній діяльності, послаблює можливості підрозділу.

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"Це дає розуміння, в тому числі і тим, хто бере участь в його незаконній діяльності, що обов'язково кожен буде покараний", - зазначив він.

Що відомо про ПВК "Редут"

ПВК "Редут", заснована колишніми десантниками і офіцерами військової розвідки. Раніше проекти Радіо Свобода "Схеми" і "Система" ідентифікували близько сотні бійців і командирів так званої ПВК, які брали участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

Серед них - ув’язнені з російських колоній, "вагнерівці", учасники військових дій в Україні з 2014 року та в Сирії. Під час розслідування журналісти встановили, що "Редут" і підрозділи у його складі – це збройне формування, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ.

Більше від третини ідентифікованих журналістами військових формування фігурували в базах "Миротворця" як учасники військових дій в Україні з 2014 року. Приблизно кожен шостий раніше служив у групі "Вагнер", кожен десятий - воював у Сирії, на боці режиму Башара Асада. Серед ідентифікованих "редутівців" щонайменше три десятки боржників із загальною сумою боргу понад 200 тисяч доларів.

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