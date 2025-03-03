Росіяни стали більше випускати крилатих ракет Х-101, але менше для системи "Калібр".

Виробництво ракет у Росії, якщо порівнювати з 2024 роком, суттєво не зросло, водночас відбувся певний перерозподіл. Як розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна, Росія збільшує виробництво того озброєння, що показало себе більш ефективно.

Так, за словами Скібіцького, росіяни стали більше випускати крилатих ракет Х-101, але менше для системи "Калібр", порівнявши і оцінивши їх ефективність. Так само ворог планує збільшити випуск більш ефективних "Кинжалів" і балістичних ракет до "Іскандера".

"Але якщо говорити в абсолютних цифрах, то зростання у випуску ракет у порівнянні з 2024 роком не більше, ніж в 1,2, а в деяких випадках – в 1,5 раза, якщо ми говоримо саме про високоточне ракетне озброєння", - зауважив він.

Відео дня

Російські ракети - новини

Як зазначав авіаційний експерт Костянтин Криволап, у Росії досить напружена ситуація з виробництвом ракет, їх не вистачає.

До того ж ураження заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську в кінці січня може відтермінувати спроможність росіян наносити удари "Іскандерами".

Водночас голова ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Північна Корея у 2025 році планує передати дати Росії 148 балістичних ракет типу KN-23.

Вас також можуть зацікавити новини: