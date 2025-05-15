На Гуляйпільському напрямку загарбники проводять перегрупування.

На півдні України найскладнішою є ситуація на Новопавлівському напрямку, де російські окупанти рвуться до адміністративного кордону Запоріжжя, Донеччини та Дніпропетровської області.

Про це в етері телемарафону сказав речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. За його словами, на цьому напрямку окупанти щодоби здійснюють 25-27 штурмів. Росіяни проводять масовані штурми малими групами піхоти, залучаючи до цих атак бронетехніку та мотоциклетну техніку:

"З усіх сил намагається прорватися до адміністративного кордону з Запорізькою, Дніпропетровською та Донецькою областями. Намагається вклинитися в лінію нашої оборони біля населених пунктів Вільне Поле, Новосілка, Привільне, Зелене Поле".

Він додав, що на Гуляйпільському напрямку загарбники перекидають на передові позиції особовий склад своїх штурмових груп, незабаром там також почнеться активізація.

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"Крім того, там противник постійно застосовує авіацію, завдає ударів некерованими ракетами по населених пунктах... На Оріхівському напрямку сьогодні певна активізація. Противник не полишає спроб прорватися та захопити плацдарм, щоб впливати на Запоріжжя та взяти під контроль логістичні шляхи, які йдуть з Запоріжжя на схід", - розповів Волошин.

За його словами, на Придніпровському напрямку противник намагається взяти під контроль острівну зону. Речник додав, що наразі Сили оборони мінують якірними річковими мінами відповідні ділянки Дніпра, щоб противник зменшив спроби форсування та кількість розвідувально-пошукових й диверсійних дій.

Ситуація на фронті

Як писав УНІАН, раніше в Силах оборони півдня казали, що загарбницькі війська Російської Федерації хочуть відрізати українські підрозділи від логістичних шляхів на Оріхівському напрямку.

Згідно з останніми даними українського аналітичного проєкту DeepState, російським окупантам вдалося просунутися в Донецькій області, окупувавши населений пункт Нове.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Москва активно готується до нового наступу в Україні. Так, росіяни перекидали в головні гарячі точки фронту додаткові сили.

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