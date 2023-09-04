Окупанту повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з жорстоким поводженням до цивільного населення.

Слідчі Нацполіції повідомили російському військовому про підозру у зґвалтуванні двох жінок на Херсонщині, який погрожував їм зброєю та вбивством рідних.

Йдеться про 26-річного лейтенанта збройних сил РФ з Ленінградської області, який під час російської окупації Херсонщини був комендантом у декількох селах Високопільської ОТГ, повідомляє Нацполіція.

За даними слідства, злочинець зайшов на територію домоволодінь місцевих жителів та, погрожуючи зброєю мешканцям будинків, викрав жінок, 2005 та 2007 року народження.

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Встановлено, що він вивозив їх на автомобілі за межі села або до місця свого тимчасового проживання, де здійснював постріли з пістолета біля голови потерпілих, бив їх, погрожував вбивством їм та членам їх родин – і таким чином змушував проти волі вступати з ним у статевий акт.

Окупанту повідомили окупанту про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з жорстоким поводженням до цивільного населення (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Військові злочини російських окупантів

На Чернігівщині судили двох військовослужбовців РФ за жорстоке поводження з цивільними та сексуальне насилля над неповнолітньою. Згідно з інформацією, ювенальні прокурори Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження військовослужбовців збройних сил РФ із мирними мешканцями під час окупації одного з сіл Чернігівського району.

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