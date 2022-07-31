Військові знущалися з жителів одного з сіл Чернігівського району

На Чернігівщині судитимуть двох військовослужбовців РФ за жорстоке поводження з цивільними та сексуальне насилля над неповнолітньою.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією, ювенальні прокурори Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження військовослужбовців збройних сил РФ із мирними мешканцями під час окупації одного з сіл Чернігівського району.

За даними слідства, два військовослужбовці РФ у березні 2022 року оселилися в будинку, де проживала сім'я – неповнолітня дівчина, її брат та бабуся.

"Командир підрозділу неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю і душив. Погрожував вбити її рідню та віддати потерпілу для зґвалтування іншим військовослужбовцям РФ. Також неодноразово в морозну погоду, обвинувачені утримували брата дівчини на подвір‘ї будинку в кайданках та без верхнього одягу, наносили тілесні ушкодження", - зазначається в повідомленні.

У зв’язку із переховуванням військових РФ від слідства, останніх оголошено в розшук та судом надано дозвіл на здійснення щодо них спеціального досудового розслідування.

Наразі обвинувальний акт щодо двох військовослужбовців РФ за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України направлено до суду для розгляду по суті.

Загалом, за даними Чернігівської обласної прокуратури, у період з 24.02.2022 до цього часу внаслідок збройної агресії РФ на території Чернігівської області загинуло 478 цивільних осіб, з них чоловіки – 334, жінки – 122, неповнолітні – 22; отримали поранення 693 цивільних.

Встановлено, що 43 особи загинули внаслідок авіаударів; 231 – внаслідок артобстрілів; 90 – внаслідок розстрілів з автоматичної зброї, у тому числі під час евакуації на автотранспортних засобах. Розпочато та розслідується 1328 кримінальних проваджень.

Наразі 31 особі повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів, з них 25 військовослужбовцям збройних сил російської федерації. Для розгляду до суду передано 4 обвинувальні акти.

Як раніше повідомляв УНІАН, дружина українського бійця з комбінату "Азовсталь" Арсенія Федосюка заявила, що родичам військових, які вийшли з заводу, надходять погрози з номерів операторів РФ. Невідомі погрожують насильством та смертю.

Вас також можуть зацікавити новини: