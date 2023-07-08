Він заявив, що командування марно знищує особовий склад.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що російське командування продовжує "м'ясні штурми" під Авдіївкою Донецької області.

Воєнний злочинець у Telegram звинуватив командирів 1 армійського корпусу у знищенні особового складу.

"Під Авдіївкою продовжуються нашими військами "м'ясні штурми". Таке враження, що в штабі 1-го армійського корпусу поспішають максимально марно знищити максимально більше наших бійців, щоб швидше програти війну", - заявив Гіркін.

Відео дня

Ситуація під Авдіївкою - останні новини

Як повідомив вранці Генштаб ЗСУ, російські окупанти основні зусилля зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Минулої доби на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського Донецької області. У той же час, противник провів артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Керамік, Желане, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

Вчора повідомлялося, що російські окупанти не полишають намірів оточити місто Авдіївка. Проте всі зусилля загарбників були марними: українські захисники надали жорстку відповідь, контратакували противника та навіть повернули собі десятки метрів раніше втрачених позицій, зазначив в ефірі телемарафону начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Вас також можуть зацікавити новини: