Російські загарбники вели безуспішні наступальні дії, повідомили у Генштабі.

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Війна в Україні - ситуация на "гарячих" напрямках 7 липня

Повідомляється, що на Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Українські воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.

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На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, як зазначається, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського Донецької області. У той же час, противник провів артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Керамік, Желане, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

Також у Генштабі повідомили, що на Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Великої Новосілки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Сєверне Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Запорізької області; Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - заявили в Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ - нові успіхи бійців

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ просунулися вперед на Бахмутському напрямку та перетворили на купу металобрухту черговий російський танк Т-80.

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Сили оборони нарощують успіх на Бахмутському напрямку та просуваються на Запоріжжі. Експерти зазначили, що на цих двох напрямках спостерігається стійка тенденція до просування українських військових вперед.

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