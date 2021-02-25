Підвищення за посадою Сергій Кузовльов отримав саме за допомогу терористам у бойових діях на території України.

Президент Росії Володимир Путін надав звання генерал-полковника Сергію Кузовльов - одному з колишніх ватажків так званої "ЛНР".

Куруючи найманців "ЛНР", Кузовльов переховувався під кличками "Ігнатов Сергій Юрійович"," Тамбов" і "Ігнатов".

Відомо, що підвищення за посадою він отримав саме за допомогу терористам у бойових діях на території України.

Хто такий Кузовльов

6 січня 2015 року Служба безпеки України оприлюднила перехоплення телефонної розмови так званого «отамана Козачої Національної гвардії» Павла Дрьомова зі своїм підлеглим, з якої стало ясно, що генерал-майор Кузовльов за вказівкою вищого керівництва займається координацією дій терористів «ЛНР» і забезпеченням їх зброєю та іншими необхідними засобами для ведення війни.

У березні-квітні 2015 Кузовльов був відкликаний в Росію, йому на зміну прийшов заступник командувача 58-ю загальновійськовою армією РФ генерал-майор Євген Нікіфоров.

22 серпня 2016 року Кузовльов включений Генеральною прокуратурою України до списку з 18 осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку.

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Автор: Денис Прядко