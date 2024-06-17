Шанси РФ на успіх зменшуються: Сирський розповів про найгарячіші ділянки фронту

Росія намагається захопити якомога більше територій до моменту масового надходження до України західного озброєння та F-16.

Російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони на Купянському, Покровському, Курахівському, Времівському напрямках, розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зокрема, він зазначив, що противник на цих напрямках проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону українських захисників та захопити важливі ділянки місцевості, або населені пункти, які впливають на стійкість української оборони.

"Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків. Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра", – розповів Сирський. Відео дня

Він також додав, що наразі Росія розуміє, що внаслідок поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від західних партнерів, зокрема і літаків F-16, час гратиме на користь України, а шанси РФ на успіх будуть зменшуватись.

"Тому, командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій", – додав Сирський.

За словами Головнокомандувача, Сили оборони України продовжують демонструвати стійкість, мужність і патріотизм вздовж усієї лінії фронту. До прикладу, напередодні один український військовий взяв у полон відразу чотирьох окупантів на Донеччині.

Російсько-українська війна: важливі новини

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив про знищення понад 1000 окупантів вздовж усієї лінії фронту минулої доби. Крім того, Сили оборони вразили близько 80 одиниць ворожої техніки, зокрема 20 танків та бронемашин та 14 артилерійських систем.

За інформацією Forbes, українські війська заблокували до 400 росіян на хімічному заводі в центрі Вовчанська і частина з них вже здалися після того, як неодноразові спроби врятувати їх не увінчалися успіхом.

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