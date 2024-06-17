Окупанти можуть прорватися на оперативний простір під Авдіївкою, - Bild

В окупантів є певні успіхи на цій ділянці фронту, тривають бої за Новоселівку Першу та Сокіл.

Російські окупанти можуть вийти на оперативний простір на захід від Авдіївки Донецької області.

Про це пише аналітик Bild Юліан Рьопке. За його даними, днями російські війська захопили села Новопокровське та Новоолександрівка на захід від Авдіївки. Нині тривають бої за Новоселівку Першу та Сокіл.

Оборону на цій ділянці фронту тримає 47 бригада ЗСУ. Далі на захід простягаються близько 5 км полів. Якщо ЗС РФ візьмуть ці села, можуть вийти на оперативний простір.

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"Якщо Росії вдасться просунутися там, далі перед ними буде кілька кілометрів вільної території і вони можуть, хай і не легко, але відносно легше наступати, не борючись за кожен населений пункт", - зазначає Рьопке.

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Як повідомляв УНІАН, оборонна допомога від Сполученими Штатами Америки почала надходити в Україну на лінію фронту, однак цього буде недостатньо, щоб одразу ж відкинути російських загарбників, заявив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у коментарі The Telegraph.

За його словами, хоча артилерійські снаряди вже прибули, більша частина обладнання та боєприпасів все ще перебувають у дорозі. Тобто ЗСУ ще потрібен час, щоб сконцентрувати сили. Водночас, зауважив генерал, вже помітні перші результати цієї військової допомоги. Зокрема Гаврилюк повідомив, що перевага артилерії загарбницьких військ РФ у кількості снарядів уже скоротилася з семи до п'яти. У міру нових поставок цей розрив скорочуватиметься, додав він.

Водночас у Москві заявляють, що мають наміру припиняти свій наступ у Харківській області, незважаючи на великі втрати на фронті. За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, перед окупантами поставлена задача створити там "буферну зону".

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