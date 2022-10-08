Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що вибухи на Кримському мосту могли влаштувати росіяни.
Про це він написав у Twitter.
Як зазначив Подоляк, приватні військові компанії, зокрема "Вагнер" ("Ліга") та ФСБ протистоять Міноборони та Генштабу. В рамках цього протистояння могли б влаштувати вибухи на мосту Путіна.
"А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ", - написав Подоляк.
Обвал Кримського моста: основні подробиці
Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджена тільки залізнична гілка, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.
У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".
Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ повинні писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".
За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.
Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ВСУ тим часом задоволені, що окупанти позбулися чергової "транспортної артерії".