За словами радника голови ОП, вибухи на мосту Путіна могли стати частиною протистояння між росіянами.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що вибухи на Кримському мосту могли влаштувати росіяни.

Про це він написав у Twitter.

Як зазначив Подоляк, приватні військові компанії, зокрема "Вагнер" ("Ліга") та ФСБ протистоять Міноборони та Генштабу. В рамках цього протистояння могли б влаштувати вибухи на мосту Путіна.

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"А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ", - написав Подоляк.

Обвал Кримського моста: основні подробиці

Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджена тільки залізнична гілка, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.

У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".

Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ повинні писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.

Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ВСУ тим часом задоволені, що окупанти позбулися чергової "транспортної артерії".

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