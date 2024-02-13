Зокрема, авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські Сили оборони продовжують завдавати нищівних ударів по окупантах. Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, зокрема, авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також протягом минулої доби Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Крім того, підрозділии ракетних військ завдали ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

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Водночас ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Робота української ППО

Росія цієї ночі знову атакувала Україну "Шахедами" - було запущено 23 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з районів Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим.

В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас внаслідок нічної атаки російської загарбницької армії пошкоджено одну з теплоелектростанцій ДТЕК, вона припинила виробництво електроенергії. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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