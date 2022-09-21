Також він наголосив, що світ не визнає результати путінських псевдореферендумів на окупованих частинах України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі на Генасамблеї ООН наголосив, що якщо прагнути реального закінчення війни, не можна приймати мир на умовах Кремля.

Як повідомляє Spiegel, Шольц почав промову з того, що наголосив на важливості підтримання світового порядку, заснованого на правилах, а не "праві сильнішого", та наголосив, що для цього країни не можуть залишатися осторонь, коли ці засади порушуються.

Говорячи про війну РФ проти України, він назвав дії Путіна "кричущим імперіалізмом", фактично повторивши слова президента Франції Макрона.

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Він назвав анонсовані псевдореферендуми РФ новим витком ескалації російської агресії, оскільки далі Кремль може назвати український контрнаступ "нападом на себе".

"Якщо ми хочемо, щоб війна Путіна скінчилася - ми не можемо бути байдужими до того, як саме вона закінчиться. І тому ми не приймемо миру, продиктованого Росією, і не визнаватимемо ніяких псевдореферендумів. Тому Україна має бути спроможна захищатися від російського вторгнення", - наголосив Шольц.

При цьому канцлер не сказав, яку реакцію пропонує у відповідь на проведення Росією фейкових референдумів.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент Франції Еммануель Макрон відреагував на проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Французький лідер запевнив, що міжнародне співтовариство їх не визнає.

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