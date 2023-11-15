Сьогодні противник вів штурмові дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

Упродовж доби російські окупанти вели безуспішні штурмові дії майже на всіх напрямках фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, зазначивши, що протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку, як зазначається, ворог вів безуспішні штурмові дії біля Надії Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області.

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Також в Генштабі поінформували, що на Бахмутському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак... На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 19 атак", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області. На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Новодарівки Запорізької області.

Ситуація на фронті - що відомо

Ворог останнім часом докладає багато зусиль для оточення Авдіївки. речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун висловив думку, що для російських окупантів зайняти Авдіївку дуже важливо насамперед через "політику".

Крім того, противник не полишає планів атаки Куп’янська і намагається повернути позиції південніше та північніше Бахмута. Однак російські окупанти зазнають величезних втрат в особовому складі та військовій техніці.

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