Дозовані поставки безпілотників йдуть постійно й ворог їх використовує.

Наскільки багато Росія має у своїх запасах сумно відомих дронів-вбивць "Шахед", з урахуванням, що вона не економить зброю та котру ніч поспіль б'є ними по Україні.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, індикатором кількості запасів БПЛА є інтенсивність завдання ударів по Україні.

"Думаю, що індикатором їхніх запасів є інтенсивність завдання ударів. Якщо дронів буде більше використовуватись, значить мають відповідно більше їх у наявності. Виготовляють у себе й продовжують отримувати від Ірану. Дозовані поставки йдуть постійно й ворог їх використовує", - заявив він в ефірі телемарафону.

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За його словами, окупанти нещодавно застосували рекордну кількість БПЛА - 75 одиниць, які летіли в сторону столиці. Ймовірно, що надалі безпілотників ворог застосовуватиме більше, а ракет - менше.

"Ми бачимо, що противник крилаті ракети майже не застосовує. Єдиний випадок був у грудні, коли запустили 19 крилатих ракет повітряного базування, 14 з яких Сили оборони збили", - сказав Ігнат.

Він також відмітив, що номенклатура БПЛА у РФ залишається в спектрі "Шахед" 136/131.

"По уламках видно, що фактично немає таких жодних змін. Єдине, що їх там фарбують чорною фарбою й, можливо, якусь незначну модернізацію в плані виготовлення фюзеляжу, щоб робити їх менш помітними радіолокаційно", - додав він.

Зокрема, інколи ворог використовує самостійно виготовлені "гаражним" методом БПЛА, які імітують ті ж самі "Шахеди".

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14 грудня Юрій Ігнат повідомив, що сніг, туман та погіршення погодних умов в Україні впливають на роботу сил протиповітряної оборони. За його словами, літакам винищувальної авіації, які працюють, зокрема, по крилатих ракетах ускладнюють роботу погодні умови.

16 грудня стало відомо, що майданчики запуску російських дронів неважливі, тому що окупанти можуть використовувати мобільні майданчики.

"Ми бачили, що безпілотники типу "Шахед" випускали фактично з фури, з машини. Це контейнер, він може бути, де завгодно і здійснити ці пуски", – вказав військовий.

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