Остін заявив, що поки не може підтвердити ці повідомлення.

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував можливість відправки Північною Кореєю своїх військ до Росії для війни в Україні. Як повідомляє Reuters, він заявив, що "поки що не може підтвердити ці повідомлення".

Водночас він зазначив, що такий крок буде "викликати занепокоєння, якщо це виявиться правдою".

Раніше південнокорейська розвідка заявила, що КНДР відправила 1500 спецпризначенців на Далекий Схід Росії для навчання та акліматизації на місцевих військових базах, і, ймовірно, їх буде розгорнуто для участі в бойових діях у війні на Україні.

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При цьому і Росія, і Північна Корея заперечують ці твердження.

Північнокорейські солдати в Україні - що відомо

Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея де-факто долучилася до російської війни проти України.

Пізніше в українській розвідці повідомили, що близько 11 тисяч північнокорейських військових проходять підготовку на сході Російської Федерації і вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада. За даними джерел у розвідці, навчання північнокорейських солдатів проходять на полігонах у містах Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ і Владивосток.

Водночас у Конгресі США заявили, що використання північнокорейських військ у складі російської армії в Україні необхідно визначити як "червону лінію", і закликали Джо Байдена до негайної реакції.

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